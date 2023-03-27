В МИД КНР заявили, что кризис на Украине необходимо решить дипломатическим путём

Пекин, , 11:15 — REGNUM Невозможно выиграть или вести ядерную войну, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении кризиса на Украине. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Представитель МИД Китая Мао Нин © MARK R. CRISTINO/ЕРА/ТАСС

Таким образом она прокомментировала решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Дипломат напомнила, что 5 января 2022 года лидеры стран, обладающих ядерным оружием, выступили с заявлением, в котором говорилось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.

«Все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации», — сказала она РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Он уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, и добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие.