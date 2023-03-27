Пекин, 27 марта, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Невозможно выиграть или вести ядерную войну, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении кризиса на Украине. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

MARK R. CRISTINO/ЕРА/ТАСС Представитель МИД Китая Мао Нин

Таким образом она прокомментировала решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Дипломат напомнила, что 5 января 2022 года лидеры стран, обладающих ядерным оружием, выступили с заявлением, в котором говорилось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.

«Все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации», — сказала она РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Он уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, и добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие.