Туристу из России грозит до 7 лет колонии за случайную транспортировку наркотика из Таиланда

Москва, , 11:18 — REGNUM Турист из России забыл выложить из чемодана наркотическое средство растительного происхождения, купленное в Таиланде, и привёз её в Россию. Ему грозит до семи лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Тюрьма Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 56-летний россиян во время отпуска, который он проводил на острове Пхукет, приобрёл легализированное в Таиланде наркотическое средство. Однако по возвращении на родину мужчина забыл, что в кармане его одежды лежит 1,5 гр вещества.

Запрещёнку обнаружили сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево. Мужчину могут обвинить в контрабанде наркотиков по статье 229.1 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года сотрудники правоохранительных органов Московской области изъяли более 51 кг наркотиков у уроженца одной из республик ближнего зарубежья. По предварительной информации, подозреваемый организовал в городском округе Лосино-Петровский склад для хранения крупных партий наркотических средств, которые планировалось сбыть через тайники-закладки в Московской области.