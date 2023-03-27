Мариуполь, ДНР, 27 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Автомобиль начальника городского управления полиции Мариуполя Михаила Москвина взорван неизвестными. Об этом сообщил 27 марта источник в силовых структурах ДНР.

Mvddnr.ru Эмблема МВД ДНР

На Москвина совершили покушение. Мужчина находился в нескольких метрах от взорванного автомобиля, он получил контузию.

«Он жив, всё в порядке», — сообщил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте в Херсонской области в результате покушения погиб командир Новокаховского взвода ППС. Его автомобиль был подорван. В машине также находились жена и дочь силовика, они получили телесные повреждения. Возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом, и покушении на убийство.