Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Украине потребуются годы, чтобы вступить в ЕС

Таллин, , 10:50 — REGNUM Украине для вступления в Евросоюз потребуются не месяцы, а годы, считает министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу © MYKOLA TYS/ЕРА/ТАСС

Он напомнил, что Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как страна получила статус кандидата.

«Я думаю, что огромные усилия, которые делают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах», — сказал он в интервью изданию «РБК-Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, заявку на вступление в ЕС президент Украины Владимир Зеленский подал 28 февраля 2022 года. Документ был направлен французскому президенту Эммануэлю Макрону, поскольку Франция председательствует в Совете ЕС. Также заявка направлена главе Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен.

Бывший председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что скептически относится к ускоренному присоединению Украины к ЕС. Он подчеркнул, что снизить стандарты членства в Евросоюзе нельзя.