В Волгограде начали опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград

Волгоград, , 10:59 — REGNUM В Волгограде начинают опрашивать жителей о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. Об этом 27 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на сопредседателя общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председателя Волгоградского городского совета ветеранов Александра Струкова.

Волгоград. Парад по случаю 80-й годовщины победы в Сталинградской битве на площади Павших Борцов © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Отмечается, что по итогам опроса будет принято решение о том, будет ли проводиться референдум по этому вопросу. Ранее волгоградские ветераны выступили с инициативой вернуть городу-герою историческое название.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, отметил несокрушимость граждан России. Он также назвал Сталинградскую битву сражением за существование страны.

По случаю юбилея Сталинградской битвы, 80-летие победы в которой отметили 2 февраля, Международный союз бывших малолетних узников фашизма выступил с инициативой переименовать Волгоград в Сталинград. Организация направила письмо с данным предложением зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву, который возглавляет оргкомитет по празднованию юбилея, и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову.

Отметим, что в городе существует практика смены названия в праздничные дни. Перед юбилеем победы в Сталинградской битве дорожные указатели «Волгоград» сменили на «Сталинград» на въездах в город. Знаки сменили 30 января, за 48 часов до привычной даты переименования, при этом обычно знаки меняли лишь 2 февраля.

Сталинградская битва продолжалась двести дней и ночей на берегах Волги и Дона, у стен Сталинграда и в самом городе. Она развернулась на территории площадью порядка 100 тысяч кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. В нем участвовало с обеих сторон на разных этапах боевых действий более 2,1 млн человек.

Сталинградская битва завершилась блестящей победой Красной армии. Это сражение положило начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне в целом. В ходе ее фашистский блок потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-германском фронте.