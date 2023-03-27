Мелитополь, , 10:39 — REGNUM В результате удара ВСУ по Мелитополю Запорожской области пострадали четыре человека, говорится в телеграм-канале городской администрации.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в 8:15 мск ВСУ совершили попытку артиллерийского обстрела города.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены», — говорится в сообщении.

Также в результате удара ВСУ было частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки украинские войска обстреляли 11 раз территорию ДНР, под огнём оказались три населённых пункта республики.

Всего по территории ДНР было выпущено 65 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм.