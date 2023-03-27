Дипломат Биричевский: Россия потребует компенсации за подрыв «Северных потоков»

Москва, , 10:41 — REGNUM За ущерб, нанесенный в результате теракта с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» (СП) и «Северный поток — 2» (СП-2), Россия со временем может потребовать компенсации, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

В ночь на 26 сентября 2022 года шведские и датские специалисты установили, что магистрали СП и СП-2 были повреждены в результате целенаправленных взрывов под водой. В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», заявив, что взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США.

В интервью РИА Новости дипломат Биричевский подчеркнул, что Запад упорно мешает работе по проекту резолюции Совбеза организации о независимом международном расследовании ЧП, ссылаясь на то, что у международного расследования нет «добавленной стоимости». По его словам, Москва намерена и дальше настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей.

По оценке главы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, операторы газопроводов из-за взрывов потеряли более 17 млрд евро, а объёмы утечки газа составили треть всех годовых выбросов парниковых газов в Дании: «Считаю, что ущерб от взрывов на «Северных потоках» должен быть рассчитан не только исходя из прямых убытков «Газпрома», но ещё и учитывать упущенную выгоду всех, кто участвовал в этом проекте».

О тех, кто может стоять за терактом на «Северных потоках», и расследовании РФ высказался на днях российский президент Владимир Путин. По его словам, Газпром не ограничился исследованием самого места подрыва: в 30 км от взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошёл подрыв, — на стыке труб. По мнению специалистов, это может быть антенна для приёма сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть заложено под трубопроводную систему.

«Взрыв был такой силы, что вырвало трубу и её большой кусок отлетел на 5–8 м. В мировой практике нет примеров ремонта подобных систем после таких происшествий, но теоретически всё возможно», — отметил глава государства. По его словам, было заложено несколько взрывных устройств. Владимир Путин считает, что в теракте теоретически заинтересованы Штаты, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять свой СПГ, несмотря на то, что он на 25–30% дороже.

В марте 2023 года Сеймур Херш сказал, что удивился глупости властей США, когда узнал о подрыве на «Северных потоках» и заявил что власти могут совершать очень глупые действия, возможно, так же часто, как и умные. Устроенный Вашингтоном подрыв «Северных потоков» означает развязывание войны между США и Европой, пишет издание Mysl Polska.

«Для всех европейцев подводный взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне США против Европы», — говорится в публикации. Автор утверждает, что саботаж был направлен на усиление энергетической и экономической зависимости Центральной Европы от поставок американского СПГ,

Конченым бенефициаром подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются США, за этот теракт, скорее всего, напрямую никто не ответит, заявил 23 марта заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Как сообщало ИА, о том, что Россия может потребовать возместить ущерб, нанесенный стране в результате прорыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», заявил журналистам директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.