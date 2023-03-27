Москва, 27 марта, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Страны Запада пытаются омрачить работу Москвы по подготовке второго саммита Россия — Африка, а также отговорить страны африканского континента участвовать в мероприятии. Об этом 27 марта заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Kremlin.ru На пленарном заседании саммита Россия — Африка

«Планы не меняются, они (Запад — прим.) пытаются омрачить работу, отговорить африканские страны участвовать», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Багданова, несмотря на все усилия западных стран, «у них вряд ли что-то получится».

Напомним, что второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдёт в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Африка в будущем окажется одним из лидеров формирующегося в настоящее время многополярного миропорядка.