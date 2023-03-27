Москва, 27 марта, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Треть опрошенных граждан России в случае возможности отправились бы в путешествие в XX век, при этом познакомиться и пообщаться чаще всего они хотели бы с Иосифом Сталиным и Петром Первым. Об этом 27 марта сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Отмечается, что 90% опрошенных граждан России заявили о том, что интересуется историей своей страны, при этом наибольший интерес у них вызывает XX век. Так, 29% респондентов хотели бы отправиться в XX век. 16% опрошенных — в XIX век, а 12% — в XVIII век.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Согласно опросу, 17% респондентов хотели бы познакомиться с Петром I, а 15% — с Иосифом Сталиным.

37% опрошенных заявили, что исторические события необходимо переосмысливать, уходить от их однозначной трактовки, а 54% — высказали противоположное мнение, они считают, что оценка исторических событий должна быть неизменной и единой.

Отмечается, что Всероссийский телефонный опрос проводился 11 марта 2023 года. В нём приняли участие 1,6 тысяч граждан России старше 18 лет.

Как передавало ИА REGNUM, согласно опросу, уровень доверия российских граждан президенту России Владимиру Путину немного снизился и составляет 79,3%.