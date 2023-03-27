Вашингтон, 27 марта, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В США холдинг First Citizens Bank & Trust Company выкупил потерпевший крах банк Silicon Valley Bank (SVB), сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).

Иван Шилов ИА REGNUM Silicon Valley Bank

Отмечается, что было заключено соглашение «о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank компанией First Citizens Bank & Trust Company».

Вкладчики SVB «автоматически станут вкладчиками» банка-покупателя. Все депозиты, принятые First-Citizens Bank & Trust Company, будут по-прежнему застрахованы FDIC до страхового лимита, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что банкротство Silicon Valley Bank произошло якобы не из-за слабостей в банковской системе США, а из-за неспособности руководства организации управлять рисками. Вместе с тем он всё же признал, что ФРС пропустила явные признаки будущего краха SVB.