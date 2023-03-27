В США холдинг First Citizens Bank выкупил обанкротившийся банк SVB
Вашингтон, 27 марта, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В США холдинг First Citizens Bank & Trust Company выкупил потерпевший крах банк Silicon Valley Bank (SVB), сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).
Отмечается, что было заключено соглашение «о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank компанией First Citizens Bank & Trust Company».
Вкладчики SVB «автоматически станут вкладчиками» банка-покупателя. Все депозиты, принятые First-Citizens Bank & Trust Company, будут по-прежнему застрахованы FDIC до страхового лимита, уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что банкротство Silicon Valley Bank произошло якобы не из-за слабостей в банковской системе США, а из-за неспособности руководства организации управлять рисками. Вместе с тем он всё же признал, что ФРС пропустила явные признаки будущего краха SVB.