Москва, 27 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Главная задача нынешнего политического режима Соединённых Штатов — задурить голову своему народу в период системного кризиса. Об этом 27 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» в преддверии второго «саммита за демократию», инициатором которого выступает Вашингтон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, «само собой», что в Америке не захотят слушать критику в свой адрес.

«Ведь главная задача политического режима в современных США — ввести в заблуждение своё собственное население в условиях системного кризиса, в котором они сами оказались», — пояснил секретарь Совбеза.

По мнению Патрушева, демократия в США — это красивый фасад госустройства, призванный скрыть игнорирование прав граждан страны.

«О какой свободе мнения можно говорить, когда даже бывшему президенту Соединённых Штатов не дают высказываться в соцсетях и прессе на интересующие общество темы, а средства массовой информации являются рупорами крупнейших компаний и элитарных групп», — сказал он, добавив, что тот, кто изучил правовую и общественно-политическую систему Штатов, лишён иллюзий о свободе слова в стране.

Нынешний «саммит за демократию» состоится с 28 по 30 марта на фоне банковского кризиса в США.

Как сообщало ИА REGNUM, глава федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что проблемы, которые испытывает банковская система США, могут оказать отрицательное влияние на рынок недвижимости и строительство и приблизить американскую экономику к рецессии.