Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге начал тонуть плавучий ресторан «Серебряный кит», стоящий около набережной в районе проспекта Обуховской обороны, сообщили 27 марта в пресс-службе Северо-Западной транспортная прокуратуры.

Плавучий ресторан «Серебряный кит» Кадр из видео

Как следует из видео, распространенного надзорным ведомством в телеграм-канале, ресторан-дебаркадер сейчас находится на берегу, где проводятся противоаварийные работы.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Сербии затонул клуб на воде. Объект стал тонуть в момент, когда в помещении клуба собралось множество людей, празднующих наступление нового года. После того, как сплав начал тонуть, людей эвакуировали.