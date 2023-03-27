Варшава, 27 марта, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Польша не будет отдавать Киеву все истребители МиГ-29, которые есть в ее распоряжении. Об этом 27 марта заявил заместитель главы МИД страны Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

Julian Herzog МиГ-29А ВВС Польши

«Думаю, что мы не будем отдавать всё. Точно не в одном транспорте», — сказал Яблоньский.

По его словам, министерство обороны Польши пока предпочитает держать дело в секрете, чтобы эта процедура прошла эффективно.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Варшава передаст Киеву первые четыре истребителя МиГ-29. Также сообщалось, что на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолёта МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.

Напомним, Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов восполнить пробелы в вооружении Польши, которые появятся после поставок Варшавой истребителей МиГ-29 Киеву.