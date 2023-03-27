Москва, , 10:18 — REGNUM Страны НАТО превратили Украину в большой военный лагерь, чтобы нанести России военное поражение, а потом расчленить. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете».

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что страны Североатлантического альянса участвуют в украинском конфликте. Они сделали из Украины один большой военный лагерь, снабжают ВСУ вооружением и боеприпасами, обеспечивают разведданными. Инструкторы и советники из стран НАТО обучают украинских военных, а наёмники участвуют в боях.

«Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и её дальнейшего расчленения», — подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев также назвал США «чемпионами» по количеству развязанных в мире войн.