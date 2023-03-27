Донецк, 27 марта, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Деньги, пельмени и вареники сулят российским бойцам украинские пропагандисты в попытках заставить их сдаться. Об этом руководитель группы военно-технических советников «Царские волки», бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил 27 марта в своём телеграм-канале.

Личный телеграм-канал Дмитрия Олеговича Рогозина Снимок фальшивых двухтысячных купюр с изображением космодрома «Восточный» и призывами сдаваться

Он опубликовал снимки фальшивых двухтысячных купюр с изображением космодрома «Восточный» и призывами сдаваться, которые украинские «спецпропагандисты» разбрасывают с помощью беспилотников над позициями ВС РФ. Ранее они разбрасывали тысячные купюры, и это не подействовало.

«Теперь ждём, когда пятитысячные купюры полетят», — пошутил Рогозин.

По его словам, украинская пропаганда выдаёт и более «интересные сюжеты». Например, ночью противник выходит на связь по рации, после чего звучит женский «обворожительно-эротический» голос, который обещает пельмени и вареники после перехода на сторону ВСУ.

Это вызывает смех у российских бойцов, добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Рогозин вернулся в зону специальной военной операции после того, как прошёл лечение после ранения. Он был ранен в декабре в результате удара ВСУ по гостинице в Донецке.