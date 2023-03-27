Москва, 27 марта, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты давно стали «чемпионами» по количеству развязанных в разных частях мира войн, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Сергей Корсун ИА REGNUM Pax Americana

«К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран», — заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

Он добавил, что Москва будет только приветствовать, если Вашингтон решит «двигаться в сторону демократии и перестанет унижать своих союзников-вассалов».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты со своими приспешниками делают попытки настроить мир против России, пытаясь дискредитировать нашу страну «любыми грязными и гнусными методами», заявил ранее Патрушев.

США привыкли «жонглировать международным правом, диктовать и навязывать миру свои ценности и условия, иметь вассалов, а не партнёров», уточнил он.