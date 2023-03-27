В Китае раскритиковали ответ НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии

Пекин, , 09:52 — REGNUM Читатели китайского издания «Гуанча» подвергли критике ответ НАТО на решение президента Российской Феерации Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что ядерная риторика России «опасна и безответственна».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, один из пользователей поинтересовался, почему бы НАТО не осудить Великобританию и США за передачу Австралии атомных подводных лодок?

Другой читатель отметил, что НАТО не первый раз демонстрирует свою наглость.

Ещё один пользователь отметил, что США и страны запада боятся сильных и запугивают слабых.

Пользователи отмечают, что подобная реакция говорит о том, что Российская Федерация поступает правильно, при этом у НАТО — двойные стандарты.

Как передавало ИА REGNUM, читатели британской газеты Daily Mail, комментируя договорённость Москвы и Минска о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, высказали мнение о том, что намерение Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном уже спровоцировало серьёзные последствия. Так, один из читателей отметил, что президент Украины Владимир Зеленский проиграл. Ему посоветовали не дразнить льва, в противном случае «он тебя съест».