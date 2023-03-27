Москва, , 09:32 — REGNUM Москва и Пекин понимают актуальность сотрудничества в финансовой сфере, задачи активизации работы в этом направлении уже поставлены. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Юань и Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«И в России, и в Китае хорошо понимают, что сотрудничество в этой сфере весьма актуально для обеих стран», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что особенно важно это в современных реалиях, когда западные страны стремятся ограничить финансовую самостоятельность двух стран для «сохранения своей гегемонии, создать препятствия для нормального функционирования международной торговли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом 20–22 марта. Между лидерами двух стран состоялась сначала неформальная встреча, которая длилась около 4,5 часа.

Затем 21 марта состоялись официальные переговоры в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали в Москве ряд документов о сотрудничестве. В частности, было подписано заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года.