Благовещенск, , 09:31 — REGNUM Мать погибшего 10-месячного ребёнка, которую доставили в медучреждение с ножевыми ранениями, скончалась в больнице. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Скорая помощь © Maksim Konstantinov/Global Look Press

В материалах дела указано, что днём 26 марта в областную детскую клиническую больницу был доставлен 10-месячный мальчик с черепно-мозговой травмой. От этой травмы ребёнок скончался. В медучреждение с ножевыми ранениями была также доставлена и его мать.

Отмечается, что врачи оказали женщине медпомощь, несмотря на это женщина скончалась.

Уточняется, что по данным фактам было возбуждено уголовное дел по признакам убийства ребёнка и покушения на убийство его матери. В результате был задержан 32-летний отец погибшего мальчика, ему было предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.

Расследование дела продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, в Иркутской области 17-летнего подростка заподозрили в убийстве пенсионера за замечание. А в московской квартире обнаружили тела супругов-пенсионеров с признаками насильственной смерти.