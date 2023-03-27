Киев, 27 марта, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Журналистам и блогерам не следует поднимать тему о контрнаступлении украинских войск, заявила замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По её словам, информация — тоже оружие. Стратегические военные планы и замыслы Украины вправе обнародовать только три человека. Это президент и Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Маляр в своём телеграм-канале призвала не задавать экспертам вопросов о контрнаступлении, не публиковать на эту тему сообщения и вообще не обсуждать публично планы ВСУ.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что из-за нехватки вооружения ВСУ не могут начать контрнаступление. Военный эксперт Игорь Никулин, как сообщало ИА REGNUM, объяснил его слова очередной попыткой выпросить денег у западных партнёров. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад «подталкивает» Киев к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Украины.