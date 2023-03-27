Мурманск, 27 марта, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Жители мурманских поселков обсудили с экспертами будущую разработку месторождения лития. В мероприятиях приняли участие представители Проектного офиса развития Арктики — оператора этнологической экспертизы проекта.

Проектный офис развития Арктики «ПОРА»

Две встречи с местными жителями в рамках программы широких консультаций ПАО «ГМК «Норильский никель» и коренных малочисленных и оленеводческих народов по вопросам разработки проекта освоения Колмозёрского месторождения лития прошли в Мурманской области. 22 марта 2023 года мероприятие состоялось в селе Ловозеро, а 23 марта — в поселке Краснощелье.

Участники получили информацию о перспективах начала работ на месторождении, проведении геологоразведки и том, какие мощности по переработке и обогащению сырья запланированы к вводу. Также были обсуждены вопросы проведения будущей этнологической экспертизы, механизмы организации обратной связи компании с местными жителями, в том числе с использованием электронных ресурсов.

Основываясь на принципах должной осмотрительности, «Норникель» с июня 2022 года проводит консультации с представителями народов саами, коми, ненцев, местными общинами, общественными организациями и оленеводческими хозяйствами в связи с перспективами развития проекта разработки Колмозерского месторождения, напомнил эксперт «Норникеля» Василий Захаров. «Технологии и практики взаимодействия компании и кореннных народов были в деталях отработаны на Таймыре, и эти позитивные наработки будут применены при освоении Колмозерского месторождения», — пояснил Захаров. Он рассказал, что по итогам проведения в 2020 году этноэкспертизы на Таймыре компания «Норникель» приняла пятилетний комплексный план содействия развитию КМНС с объёмом финансирования около 2 млрд рублей, включающий 40 мероприятий и направленный на улучшение экономики общин, повышение качества жизни в поселках, развитие культуры и образования.

Для контроля над выполнением программы и организации механизма обратной связи при руководителе Норильского дивизиона «Норникеля» был создан Координационный совет общин КМНС, в который вошли представители более 50 хозяйствующих субъектов КМНС, а для ежедневного взаимодействия в структуре Заполярного филиала организован отдел по работе с КМНС. По словам Захарова, при реализации Колмозерского проекта компания организует независимый механизм рассмотрения жалоб от местных жителей через организацию МОО «КМНСоюз», оказывающую юридическую помощь представителям коренных народов.

Максим Иванов, заместитель генерального директора АО «Кольская ГМК» по региональной политике и корпоративным проектам, рассказал участникам о благотворительной программе «Мир новых возможностей», реализуемой в регионах присутствия «Норникеля» и направленной на стимулирование инициатив, которые имеют социальную направленность. В Мурманской области она действует в городе Мончегорске и Печенгском районе. По словам Иванова, с 2023 года действие программы будет распространено на Ловозерский район. С лета текущего года будут приниматься заявки на выдачу грантов, а уже осенью состоится отбор проектов для участия в программе поддержки.

Международный эксперт по правам коренных народов, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в 2020–2022 годах Алексей Цыкарев заявил, что подход, основанный на принципах должной осмотрительности, позволит защитить права коренных народов в регионе.

О сути этнологической экспертизы как «эффективного инструмента гармонизации взаимоотношенией между бизнесом, сообществом коренных народов и властью» рассказал собравшимся председатель правления ПОРА Николай Доронин. По его словам, этот механизм позволяет оценить воздействие проектов в сфере недропользования на жизнедеятельность коренных народов, практикующих традиционные виды хозяйствования в Арктике, и добиться минимизации изменений для них, пояснил Доронин. Одновременно этноэкспертиза позволяет продвинуться в решении экономических проблем коренных народов, которые без внешней поддержки оказываются законсервированными: безработицы, низкого уровня предпринимательской активности, отсутствия инфраструктуры на территории проживания КМНС, сложной транспортной доступности.

В ходе этноэкспертизы экспертам приходится решать сложнейшие вопросы, связанные с поиском «золотой середины»: с одной стороны, нужно добиваться того, чтобы новые добычные проекты не мешали традиционной деятельности жителей, а с другой — благодаря открывающимся вместе с новыми проектами возможностям коренные народы получают помощь.

Этнологическая экспертиза уже применяется в разных форматах в Якутии, на Ямале, в ХМАО, на Таймыре. Основными задачами этноэкспертизы по Колмозерскому проекту являются оценка потенциального воздействия разработки месторождения на культуру, промыслы и традиционный образ жизни коренных малочисленных и оленеводческих народов Ловозерского района Мурманской области. Экспертам предстоит выявить сообщества и лица, затрагиваемые проектом и составляющие легитимную сторону в консультациях для получения свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС). Необходимо будет определить территорию, затрагиваемую проектом разработки месторождения, и провести ее картографирование, выявить и зафиксировать сакральные места и места промысла, свести все данные в единую этнологическую карту.

Проектный офис развития Арктики выступает оператором проведения этноэкспертизы в Мурманской области. Подготовительный этап выпадает на весну 2023 года, в весенне-летний сезон будет проходить исследовательский этап, летом и осенью — экспертный этап, наконец, осенью 2023 года будут подведены итоги, подготовлено заключение и даны научно обоснованные рекомендации для подготовки плана взаимодействия с коренными народами по данному проекту, сказал Доронин.

Справка. Колмозерское месторождение лития в Мурманской области содержит почти 19% российских запасов этого металла. В феврале 2023 года компания «Полярный литий», совместное предприятие ПАО ГМК «Норильский никель» и госкорпорации «Росатом», получила лицензию на право пользования Колмозерским месторождением лития. Открытое в 1947 г. Колмозерское месторождение также содержит бериллий, ниобий и тантал. Завершение проектирования и геолого-разведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность — к 2030 г. Партнеры планируют создать интегрированное производство — от горнорудных работ и переработки до выпуска высокотехнологичной продукции. Разработка месторождения фактически позволит создать в регионе новую отрасль промышленности, поскольку добыча и переработка лития в России сейчас не ведется. Это позволит производить в России аккумуляторы и электромобили, используя добываемый в стране ценный металл.