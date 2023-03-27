Москва, 27 марта, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Министерство финансов России в текущем году намерено выйти с инициативой по введению льготной ипотеки для федеральных государственных служащих. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект итогового доклада об основных итогах работы Минфина Российской Федерации в 2022 году и задачах на 2023 год.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По информации издания, Минфин намерен подготовить и представить в правительство России предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета.

В документе также указано, что совершенствование системы государственных гарантий на федеральной государственной гражданской службе направлено на мотивацию чиновников к долгосрочному эффективному труду.

По информации источника, речь идёт о механизме льготной ипотеки.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ. РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства.

Ранее глава государства согласился с предложением проработать социальную ипотеку для преподавателей, работающих в сфере среднего профобразования.