Мелитополь, , 09:06 — REGNUM Украинские войска подвергли город Мелитополь в Запорожской области артиллерийскому обстрелу. Пострадали люди, несколько зданий повреждены, сообщил 27 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Удар по городу нанесён в 8:15 по местному времени (совпадает с мск). В результате частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. В колледже в это время проходили занятия.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены», — написал Рогов.

ВСУ обстреливали город, предположительно, из города Орехов в Пологовском районе, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил об усилении карательных мер со стороны ВСУ по отношению к жителям Запорожской области. Люди устали бояться и сидеть по домам, добавил он.