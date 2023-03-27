Москва, 27 марта, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Судьба «Северных потоков» пока не ясна, для их восстановления должны быть определенные предпосылки со стороны западных стран, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«На данном этапе весьма сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов «Северный поток», — сказал он в интервью РИА Новости. — В целом, по оценкам специалистов, поврежденные нитки могут быть восстановлены».

Дипломат уточнил, что места разрывов находятся на глубине порядка 100 метров, это позволяет осуществлять ремонтные работы. Но для этого должны быть политические и экономические предпосылки со стороны западных стран, добавил Биричевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш заявил, что возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» рассматривалась Вашингтоном более чем за полгода до произошедших диверсий.

По его словам, данный вопрос обсуждался ещё в конце 2021 года. Тогда, как считает журналист, советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями.

Президент России Владимир Путин уверен, что у газопровода «Северный поток» есть будущее, если у западных партнёров возродится инстинкт национального интереса.