Луганск, 27 марта, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ, которые находятся на купянском направлении, получили самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab, произведённые в Польше. Об этом 27 марта сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

K2xe AHS Krab

По его словам, около населённых пунктов Стельмаховка, Песчаное, Синьковка зафиксировано прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства Krab калибра 155 мм.

«На большинстве техники нанесена «родная» раскраска, характерная для польской техники, однако на бортах и башне присутствуют украинские флаги и кресты», — приводит ТАСС слова Марочко.

Как передавало ИА REGNUM, граждан Украины, принудительно мобилизованных в ряды ВСУ, свозят в Харьковскую область в район Купянска, рассказал подполковник Андрей Марочко.