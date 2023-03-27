Киреевск, Тульская область, 27 марта, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Украинский беспилотник «Стриж» (Ту-141), начиненный взрывчаткой, летел атаковать российские территории, но был перехвачен и упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области, сообщает Минобороны РФ. По данным военного ведомства, перехват осуществлён группировкой средств ПВО, состоящей из зенитных ракетных комплексов С-300, «Панцирь-С1», а также комплексов радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Потеряв управление, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рухнул в жилом квартале и взорвался. Российский журналист Андрей Медведев, считает, что при первой возможности украинские силы попытаются атаковать крупные города России.

Цитата из видео Обломки беспилотника, найденного на месте взрыва в Киреевске

Взрыв от падения беспилотника в Киреевске был настолько мощный, что повредил 12 домов в радиусе 200 метров: на земле образовалась воронка, трое местных жителей получили легкие ранения, известили экстренные службы. Больше всего пострадал дом по адресу улица Дорожников 29 — беспилотник упал к нему ближе всех. Обломки БПЛА, начинённого взрывчаткой, обнаружены на месте происшествия.

Ту-141 «Стриж» — многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ им. Туполева, входил в состав комплекса ВР-2 или «Стриж». В период с 1978 по 1989 годы на предприятии в Харькове было выпущено 152 единицы «Стрижей», значительная часть которых оказалась на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют его, переделав под дрон-камикадзе. Дальность полёта такого БПЛА составляет около 1000 км.

«Ситуация с украинским «Стрижом» показывает, как Киев пытается прощупать пробелы в работе российской ПВО внутри российских регионов, так как одна из целей преступного режима Зеленского — террор мирного населения России. Радует, что вражеский беспилотник не смог долететь до своей цели и осуществить свою кровавую миссию», — прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Руслан Осташко.

В некоторых случаях «Стрижи» достигают своих целей, как было в Туапсе, где попадание пришлось на нефтебазу, а в некоторых падают из-за разных причин — внешних препятствий или ошибок наведения. Но удар больше похож на «прощупывание» ПВО и оценку того, насколько далеко сможет пролететь Ту-141 от Украины незамеченным, информирует телеграмм-канал MedvedevVesti. Не раскрывая источников, канал предупреждает: «За несколько дней до этого или в момент реализации масштабного плана ВСУ намерены нанести массированный удар беспилотниками по территории России, в том числе и по глубокому тылу. Сейчас противник накапливает дроны-камикадзе для их одновременного запуска».

Напомним, в конце февраля 2023 года атака в Туапсе (Краснодарский край) обошлось без жертв и серьёзных разрушений. Ещё один аппарат пролетел мимо цели и упал в окрестностях Майкопа. По обломкам было установлено, что в обоих случаях речь идёт всё о тех же разведывательных беспилотниках Ту-141 «Стриж».

«Учитывая склонность Киева к пиару, я рискну предположить, что при первой возможности ВСУ попытаются атаковать крупные города России. Скорее всего синхронно, по несколько БПЛА в одну точку», — рассуждает в своем телеграм-канале российский журналист Андрей Медведев. По его словам, данная ситуация — не повод для паники.

«Просто надо понять всем, каждому, что цель Киева это война против России. И что война эта идёт даже не с 2014 года. Когда, ещё до Майдана (да и по сей день) украинские колл-центры обирали русских стариков и матерей-одиночек, это тоже была война. Экономическая, но какая разница. Война же. На ней были свои жертвы. Реально умершие от горя люди. Если вы этого не замечали, то не значит, что этого не было. Так что колл-центры или БПЛА, нет никакой разницы. В основе всего ненависть к русскому, к России», — подчеркнул Андрей Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что украинский беспилотник Стриж» (Ту-141) совершил падение в городе Киреевске Тульской области, известило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, БПЛА намеревался атаковать объекты в регионе, но его система навигации была выведена из строя группировкой средств ПВО. Потеряв управление, аппарат рухнул в Киреевске. От взрыва пострадали трое человек и петь домов.