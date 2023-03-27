Глава департамента МИД Биричевский: Россию пытаются выдавить из ВТО

Москва, , 08:55 — REGNUM Некоторые страны пытаются выдавить Россию из ВТО, однако выходить из организации Москва не собирается. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский сообщил РИА Новости.

Директор Департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Он отметил, что Москва анализирует баланс выгод и издержек, связанный с полноправным членством в ВТО, и рассматривает все варианты участия РФ в многосторонней торговле. Есть основания оставаться полноправным членом организации, чтобы сохранить устойчивые связи с развивающимися странами, готовыми к продолжению сотрудничества.

«Не секрет, что недружественные страны и объединения пытаются «выдавить» нас из ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии», — заявил Биричевский.

Отказ России от участия в ВТО, добавил он, спровоцировал бы дальнейшее ужесточение антироссийского курса и усиление процессов эрозии в регулировании мировой экономики.

По его словам, ВТО — глобальная площадка, у которой нет альтернативы. Россия на базе ВТО выстраивает торгово-экономические отношения со странами, которые не входят в число недружественных. Особое внимание уделяется странам «мирового большинства» — единомышленникам России в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Кроме того, на правилах ВТО основано функционирование ЕАЭС, отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД России Александр Панкин ранее пояснил, что выход из ВТО означал бы для РФ самоустранение от процессов международного разделения труда и привёл бы к негативным последствиям. Россия состоит в этой международной организации с 2012 года.