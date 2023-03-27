Российский дипломат обвинил американских наёмников на Украине в нарушении международных законов

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Американские наёмники на Украине и украинские националисты верят в то, что у них есть право безнаказанно нарушать международные гуманитраные законы, написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«New York Times заявляет, что некоторые американские наёмники верят, что им «не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине». Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными», — сказал Полянский.

Напомним, что газета New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что в боевых действиях на Украине активны такие люди, которым в США не позволили бы даже приблизиться к полю боя. Несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию и полная уверенность, что международное право и правила ведения войны на них не распространяются.

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