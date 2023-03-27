Губернатор Брянской области Богомаз: несмотря на все ЧС, паники у жителей нет

Брянск, , 08:57 — REGNUM Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ территории Брянской области, паники у местных жителей нет. Об этом 27 марта заявил глава региона Александр Богомаз.

Александр Богомаз Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что с апреля 2022 года регион подвергается налётам со стороны ВСУ. Так, в Климово получили ранения восемь взрослых жителей и несовершеннолетний ребенок, одна женщина скончалась, два дома были разрушены полностью, порядка ста жилых зданий получили повреждения.

Богомаз добавил, что беспилотным ударам подверглись и другие города области: Сураж, Клинцы, Брянск. Горели нефтехранилища ёмкостью 10 тысяч и 5 тысяч тонн, уточнил он.

Глава региона подчеркнул, что сотрудники МЧС России по Брянской области отработали очень качественно и оперативно ликвидировали возгорание.

«Но, несмотря на все ЧС, паники у жителей нет. Люди видят, что главы приграничных районов живут здесь же на границе, никуда не уезжают», — приводит ТАСС слова губернатора, который также добавил, что сложности в регионе появились сразу же, как область начали обстреливать, поскольку необходимо было быстро принимать решения, разговаривать с жителями, сотрудниками оперативных ведомств, армией, а также возводить оборонительные сооружения.

«Было очень сложно: надо было мобилизовать людей, которым предстояло работать на самой границе, они могли погибнуть. Эти места обстреливали со стороны Украины, но никто не бросил работу», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, пострадавшие от обстрелов жители Брянской области получили из областного бюджета свыше 100 млн рублей.