Вашингтон, 27 марта, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Конфликт на Украине обернётся негативными последствиями для экономики Соединённых Штатов, считает член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Таким образом она прокомментировала предложение президента России Владимира Путина использовать в расчётах с другими странами китайские юани.

«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а всё из-за американских военных, авторов украинского кризиса», — написала она в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация будет расширять использование валют, которые зарекомендовали себя как надёжные, заявил Путин.

Глава российского государства отметил, что многие партнёры России по бизнесу с удовольствием рассчитываются в юанях, в их числе страны Ближнего Востока.