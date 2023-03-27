В США испугались за судьбу доллара после слов Путина
Конгрессвумен Грин рассказала о последствиях краха доллара для США
Вашингтон, 27 марта, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Конфликт на Украине обернётся негативными последствиями для экономики Соединённых Штатов, считает член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Таким образом она прокомментировала предложение президента России Владимира Путина использовать в расчётах с другими странами китайские юани.
«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а всё из-за американских военных, авторов украинского кризиса», — написала она в соцсетях.
Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация будет расширять использование валют, которые зарекомендовали себя как надёжные, заявил Путин.
Глава российского государства отметил, что многие партнёры России по бизнесу с удовольствием рассчитываются в юанях, в их числе страны Ближнего Востока.