Губернатор Брянской области Богомаз: пострадавшие от обстрелов жители получили более 100 млн рублей

Брянск, , 08:27 — REGNUM Пострадавшие от обстрелов жители Брянской области получили из областного бюджета свыше 100 млн рублей. Об этом 27 марта сообщил глава региона Александр Богомаз.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что и регионального бюджета гражданам выплачиваются компенсации за поврежденное имущество — автомашины, дома и другое имущество.

С начала СВО в регионе было повреждено порядка 250 домов, при этом восемь из них были разрушены полностью, пострадавшие получили свыше 100 млн рублей, пояснил он, добавив, что члены специальной комиссии проводят экспертизу и составляют смету, а жители самостоятельно восстанавливают либо отстраивают дома.

«Также мы возмещаем ущерб, причиненный здоровью. В прошлом году на эти цели было выделено свыше четырёх млн рублей», — приводит ТАСС слова губернатора.

Как передавало ИА REGNUM, глава Брянской области подписал распоряжение о выплате компенсаций гражданам, которые получили вред здоровью в размере 500 тысяч рублей, семьям погибших — в размере 1 млн рублей.