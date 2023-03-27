Брянск, 27 марта, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Пострадавшие от обстрелов жители Брянской области получили из областного бюджета свыше 100 млн рублей. Об этом 27 марта сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Он напомнил, что из регионального бюджета гражданам выплачиваются компенсации за поврежденное имущество — автомашины, дома и др.

С начала СВО в регионе было повреждено порядка 250 домов, при этом восемь из них были разрушены полностью, пострадавшие получили свыше 100 млн рублей, пояснил он, добавив, что члены специальной комиссии проводят экспертизу и составляют смету, а жители самостоятельно восстанавливают либо отстраивают дома.

«Также мы возмещаем ущерб, причиненный здоровью. В прошлом году на эти цели было выделено свыше четырёх млн рублей», — приводит ТАСС слова губернатора.

Как передавало ИА REGNUM, глава Брянской области подписал распоряжение о выплате компенсаций гражданам, которые получили вред здоровью, в размере 500 тысяч рублей, семьям погибших — в размере 1 млн рублей.