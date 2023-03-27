Группировка ВС России «Восток» пресекла украинскую попытку разведки боем и сбила три БПЛА

Москва, , 08:15 — REGNUM Российская группировка «Восток» уничтожила на южнодонецком и запорожском направлениях три беспилотника ВСУ, а также пресекла попытку украинских военных провести разведку боем. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Гордеев.

В зоне проведения СВО © Stringer/Global Look Press

«На южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций наших войск», — сказал он РИА Новости.

Гордеев уточнил, что мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии были уничтожены свыше 30 националистов.

Также расчёты ЗРК С-300 и «Бук» уничтожили три снаряда РСЗО HIMARS, расчёты «Оса-АКМ» и «Стрела-10» — сбили беспилотники «Валькирия» и «Фурия» ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта военнослужащие группировки «Восток» уничтожили пять украинских беспилотников.

Так, на южнодонецком направлении расчётом зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» морской пехоты Тихоокеанского флота был сбит беспилотный летательный аппарат «Валькирия».

Два украинских беспилотника «Лелека» были уничтожены с помощью ракетного комплекса «Тор» и переносного комплекса «Верба». Ещё два квадрокоптера противника были сбиты огнём из стрелкового оружия.