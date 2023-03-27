Москва, 27 марта, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Медалью Суворова был награжден младший сержант Вооружённых сил России Евгений Левчук, действовавший в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона вместе с расчетом САУ «Мста-С» в зоне спецоперации, сообщило 27 марта в своем телеграм-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Военнослужащий вместе со своим отрядом поддерживал артиллерийским огнем российские мотострелковые подразделения, когда ВСУ предприняли попытку атаки на позиции ВС РФ. Украинские силы начали вести обстрел из своей артиллерии.

Невзирая на вражеский огонь, Левчук с сослуживцами уничтожил четыре орудия Д-30 и большое количество живой силы ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Минобороны РФ распространило информацию о том, что младший сержант Алексей Фомин получил медаль «За отвагу». Военнослужащий, который служит в зоне спецоперации стрелком-зенитчиком мотострелкового батальона, смог сбить украинский штурмовик Су-25.