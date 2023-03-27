Симферополь, 27 марта, 2023, 09:20 — ИА Регнум. США не дает покоя потеря стратегического положения в Чёрном море, поэтому они отправляют в регион для сбора разведывательных данных свои беспилотники, заявил 27 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

U.S. Air Force Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper

«Безусловно, «Крымская весна» забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев. Военно-морская база в Севастополе, которая к моменту «Крымской весны» почти была у них в руках, исчезла. Они лишились очень серьезного стратегического положения. Это — влияние на все Причерноморье, Ближний Восток, Кавказ и так далее. С тех пор эта мысль их точит и не дает покоя. Одесса, которая у них осталась, находится сегодня в блокаде и не может ими использоваться так, как они привыкли делать по всему миру», — сказал Константинов.

Ввиду того, что в Крыму размещена серьёзная группировка ВМФ России, американцы внимательно следят за полуостровом, посылаю к нему свои разведывательные беспилотники. Особенно активность американцев увеличилась после начала СВО, считает Константинов.

Напомним, что утром 14 марта ВКС России с помощью средств контроля зафиксировали полёт БПЛА MQ-9 над Чёрным морем в направлении российской границы. Он летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима. В результате резкого маневрирования MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт, потерял высоту и упал в море.