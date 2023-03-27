Луганск, 27 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Российские войска пресекли попытку Киева усилить группировку войск севернее Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) в ДНР. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 27 марта в своём телеграм-канале.

Stringer/Global Look Press Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Колонна ВСУ направлялась в район города Северска с направления населённого пункта Рай-Александровка. ВС России уничтожили украинскую колонну на марше.

«На северском направлении пресечена попытка противника усилить группировку войск», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Украинское командование направило личный состав, вооружение и технику для усиления позиций, чтобы сдержать наступающие порядки ВС РФ на северском направлении. По предварительной оценке, уничтожена батальонно-тактическая группа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёмовске продолжаются ожесточённые бои. Российские военные взяли под контроль завод АЗОМ, на территории которого в декабре 2022 года побывал президент Украины Владимир Зеленский.