Washington Post: Европа вместо поддержки своей оборонной промышленности помогает Украине

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Европейские страны оказывают усиленную военную помощь Украине, забывая про упадок собственной оборонной промышленности, которая за 30 последних лет пришла в удручающее состояние, сообщила газета The Washington Post.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авторы публикации ссылаются на недавно опубликованный годовой отчет НАТО, по которому можно судить, что развитие военного потенциала США и их союзников идет «крайне вяло». Отмечается, что ни одной из стран Североатлантического альянса не удалось достичь цели по финансированию обороны, о чем члены блока условились еще девять лет назад.

В статье также говорится, что ряд решений, включая оправку Украине танков и выделение $2,2 млрд, могли бы удовлетворить «острую неотложную потребность» НАТО, однако весь этот процесс замедлен.

Еще одной проблемой, которую назвали в Washington Post, является чрезмерная зависимость Европы от «мускулов США».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля газета New York Times написала о том, что Европа не может удовлетворить потребности Украины в танках, несмотря на то, что у европейских стран есть около 2 тыс. бронемашин Leopard 2 различных модификаций.