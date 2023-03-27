В Великобритании намерены ограничить число принимаемых беженцев

Лондон, , 07:50 — REGNUM Лимит на число принимаемых беженцев планирует установить правительство Великобритании. Об этом 26 марта сообщает издание The Telegraph.

Беженцы в лодке Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен предложить легальный и одновременно безопасный способ попасть в страну тем лицам, которые вынуждены были по политическим причинам покинуть свою родину. На сегодняшний день подобные схемы действуют только для беженцев из Афганистана, Гонконга, а также с территории Украины.

Также в Великобритании действуют программы упрощённого переезда в страну для тех граждан, у которых в королевстве уже проживают родственники.

Установить лимит на число принимаемых беженцев предполагается на уровне 20 тысяч человек в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал британцев селить у себя больше украинских беженцев.

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