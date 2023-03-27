Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство призвал немедленно остановить судебную реформу, вызвавшую массовые многодневные протесты в Израиле, президент Израиля Ицхак Герцог. Об этом 27 марта сообщает агентство Reuters.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

Президент Израиля пояснил, что всем фракциям Кнессета (парламента) необходимо действовать смело и без промедления, исходя из интересов граждан страны.

«Обращаюсь к премьер-министру, членам правительства, компаниям и членам коалиции: чувства тяжелые и болезненные… Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — заявил израильский президент.

Ицхак Герцог указал, что из-за продолжающихся массовых протестов безопасность и экономика Израиля оказались под угрозой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ставший причиной массовых протестных акций законопроект о верховном суде был одобрен ко второму и третьему чтениям в израильском кнессете парламентским комитетом.