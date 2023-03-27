Москва, 27 марта 2023, 07:27 — REGNUM Российское конструкторское бюро «Спектр Инжиниринг» разработало наземный роботизированный колесный дрон «Ежик», предназначенный для уничтожения бронированной техники и живой силы в окопах, заявил исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

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Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он назвал основные характеристики аппарата.

«Нами создан наземный дрон «Ежик», который способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. Дальность его работы составляет до 5 км. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали», — сказал Братеньков, слова которого приводит ТАСС.

Исполнительный директор также отметил, что бюро прорабатывает возможность в перспективе увеличить полезную нагрузку дрона до 10 кг. По его словам, «Ежик» может доставлять мины к окопам неприятеля или «под брюхо» бронемашин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта генеральный директор российского предприятия Михаил Закроев «Армакс» рассказал о разработке технологии «Щит», с помощью которой можно маскировать объекты от беспилотных летательных аппаратов, оснащенных тепловизором. Он уточнил, что для маскировки используется специальная плёнка, которая позволяет объекту слиться с окружающей местностью.