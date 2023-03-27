Новозеландские спецслужбы сообщили об усилении вмешательства иностранных правительств в дела страны

Веллингтон, , 07:39 — REGNUM Новозеландские спецслужбы утверждают о возросшем риске вмешательства правительств иностранных государств во внутренние дела страны в преддверии предстоящих в октябре всеобщих парламентских выборов. Об этом заявил 27 марта исполняющий обязанности генерального директора Службы безопасности и разведки (SIS) Фил Макки в ходе выступления перед депутатами, сообщает ТАСС.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, фиксируются участившиеся случаи вмешательств иностранных государств, намеревающихся навредить стране при помощи коррупционных средств или дезинформации.

«Наиболее изощренные и коварные схемы [вмешательства] включают притеснение проживающих в Новой Зеландии этнических общин, активно выступающих против действий иностранных правительств. Были примеры, когда личные данные для дальнейшего запугивания членов таких сообществ собирались в их родной стране и затем использовались в Новой Зеландии», — сказал Макки.

Глава спецслужбы также заявил об увеличении количества числа людей, имеющих «антиправительственный настрой», и их возрастающей активности перед выборами.

Напомним, 24 февраля власти Новой Зеландии решили ввести новые санкции в отношении российских политических деятелей, а также военных и предпринимателей. Санкциям подверглись 87 граждан России.

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