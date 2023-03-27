Веллингтон, 27 марта, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Новозеландские спецслужбы утверждают о возросшем риске вмешательства правительств иностранных государств во внутренние дела страны в преддверии предстоящих в октябре всеобщих парламентских выборов. Об этом заявил 27 марта исполняющий обязанности генерального директора Службы безопасности и разведки (SIS) Фил Макки в ходе выступления перед депутатами, сообщает ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

По его словам, фиксируются участившиеся случаи вмешательств иностранных государств, намеревающихся навредить стране при помощи коррупционных средств или дезинформации.

«Наиболее изощренные и коварные схемы [вмешательства] включают притеснение проживающих в Новой Зеландии этнических общин, активно выступающих против действий иностранных правительств. Были примеры, когда личные данные для дальнейшего запугивания членов таких сообществ собирались в их родной стране и затем использовались в Новой Зеландии», — сказал Макки.

Глава спецслужбы также заявил об увеличении количества числа людей, имеющих «антиправительственный настрой», и их возрастающей активности перед выборами.

Напомним, 24 февраля власти Новой Зеландии решили ввести новые санкции в отношении российских политических деятелей, а также военных и предпринимателей. Санкциям подверглись 87 граждан России.