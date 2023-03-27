Мелитополь, 27 марта, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Репрессии и карательные меры в отношении местных жителей усилили украинские власти в оккупированной ими части Запорожской области. Об этом 27 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Режим Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят, как загнанные, в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики», — пояснил Рогов.

Также Рогов рассказал, что с началом посевной украинские власти начали посылать трактористов на поля, где не проводилось разминирование. В результате как минимум в четырёх областях Украины уже есть пострадавшие.

Напомним, Запорожская область воссоединилась с Россией в сентябре 2022 года по итогам референдума. Однако часть региона, включая город Запорожье, пока остаётся под оккупацией украинских властей.