Командир расчёта с позывным Лезгин: «Ураган» в Запорожской области поражает до восьми целей в день

Мелитополь, , 07:03 — REGNUM Один расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» поражает до восьми целей на основном участке боев в Запорожской области, сообщил командир расчета РСЗО «Ураган» с позывным Лезгин.

РСЗО «Ураган» Mil.ru

«В среднем семь-восемь раз. Мы находимся на дежурстве и, если команда поступает, сразу выезжаем на огневую позицию и отрабатываем по цели», — сказал военнослужащий в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По словам Лезгина, российские «Ураганы» в основном бьют по командным пунктам, а также по складам с боеприпасами и колоннам техники ВСУ. Командир подразделения отметил, что украинские силы пытаются совершать вылазки, которые успешно отбиваются российскими войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» распространил информацию о попытке атаки, которую в Запорожской области предприняла украинская ротная тактическая группа с танками и БМП. Российским войскам удалось с помощью разведки заметить силы ВСУ, которые были уничтожены.