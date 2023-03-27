Исходный код соцсети Twitter находился в открытом доступе несколько месяцев

Сан-Франциско, США, , 07:03 — REGNUM Часть исходного кода социальной сети Twitter в течение нескольких месяцев находилась в открытом доступе. Об этом 26 марта сообщило издание The New York Times.

Twitter Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что данные были выложены на онлайн-ресурсе для пользователей программного обеспечения GitHub, утечка информации была устранена руководством соцсети лишь 24 марта. Как долго исходный код находился в открытом доступе, пока неизвестно, предполагается, что речь идёт о нескольких месяцах.

Одновременно с требованием к GitHub удалить данные компания Twitter через суд Северного округа штата Калифорния сделала запрос у платформы личных данных пользователя, выложившего код, а также данные тех, кто его скачивал.

Кроме того, компания начала внутреннее служебное расследование, предполагая, что выложивший в открытый доступ исходный код сотрудник уволился из компании в прошлом году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что владелец компании Twitter американский предприниматель Илон Маск фактически признал падение её стоимости более чем в два раза.

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