Красноярск, 27 марта, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Туристов, пострадавших во время прогулки по национальному парку «Красноярские столбы», пришлось эвакуировать спасателям. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Агентство ГО ЧС Красноярского края Спасатели в нацпарке «Красноярские столбы»

Уточняется, что первый турист, мужчина 48-ми лет, сломал ногу во время прогулки в районе горы Воробушки. Второй турист, молодой человек 17-ти лет, получил травму спины во время падения на подъёме к горе Ермак. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали в руки врачей.

Уточняется, что на территории заповедной зоны есть места в горной местности, которые с приходом весны стали труднопроходимы из-за гололёда и размытия грунта. По этой причине спасатели рекомендуют воздержаться от поездок и походов на территорию национального парка «Красноярские столбы» и в горную местность.