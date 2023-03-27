Объекты размещения носителей для ядерных торпед «Посейдон» будут построены в 2024 году

Москва, , 06:34 — REGNUM В начале 2024 года завершится строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) «Хабаровск» и К-329 «Белгород», которые будут носителями ядерных торпед «Посейдон», сообщил журналистам источник, близкий к Министерству обороны России.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Mil.ru

«Работу по строительству объектов береговой инфраструктуры для базирования двух спецподлодок на Камчатке планируется завершить в начале следующего года», — сказал он в беседе с ТАСС.

Источник также заявил, что в новое соединение в составе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ), будут включены не только «Белгород» и «Хабаровск», «но и другие субмарины». Он отметил, что это подразделение займется «задачами стратегического сдерживания».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно, что в России произвели первый боекомплект торпед «Посейдон», предназначенных для АПЛ «Белгород». 17 января газета Daily Express написала о том, что РФ с помощью «Посейдонов» может устроить цунами странам Североатлантического альянса.