Депутат Госдумы: кинотеатры должны направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки СВО

Москва, , 06:38 — REGNUM Отечественные кинотеатры должны быть обязаны направлять выплаты с западных фильмов не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации, заявил 27 марта депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

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По словам парламентария, Западное кино ушло из России. Поэтому, считает Хамзаев, давно уже надо было все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО.

Эта мера, сказал депутат, способна принести двойную пользу — кинотеатры увеличат количество показываемых фильмов, а государство, как регулятор, «покажет вектор».

«В прямом смысле поддержим специальную военную операцию западными санкциями», — заявил Хамзаев.

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в России нужно использовать пиратские копии западных программ, фильмов и другого контента и не платить за лицензии. По его мнению, использование нелицензионных копий является ответом на антироссийские санкции.

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