Москва, 27 марта 2023, 06:38 — REGNUM Отечественные кинотеатры должны быть обязаны направлять выплаты с западных фильмов не их правообладателям, а в фонд поддержки участников спецоперации, заявил 27 марта депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

Киноплёнка
Киноплёнка
Runner1616

По словам парламентария, Западное кино ушло из России. Поэтому, считает Хамзаев, давно уже надо было все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО.

Эта мера, сказал депутат, способна принести двойную пользу — кинотеатры увеличат количество показываемых фильмов, а государство, как регулятор, «покажет вектор».

«В прямом смысле поддержим специальную военную операцию западными санкциями», — заявил Хамзаев.

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в России нужно использовать пиратские копии западных программ, фильмов и другого контента и не платить за лицензии. По его мнению, использование нелицензионных копий является ответом на антироссийские санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев поддержал распространение в РФ пиратских копий западного контента