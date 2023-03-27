В Тель-Авиве полиция использовала водомёты для разгона протестующих на шоссе Аялон

Тель-Авив, Израиль, , 06:16 — REGNUM Водомёты использует полиция для разгона протестующих на шоссе Аялон в Тель-Авиве. Об этом 27 марта сообщает издание Times of Israel.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Центральная магистраль на востоке города заблокирована протестующими уже более пяти часов. Часть демонстрантов оказывает сопротивление полиции и бросает в полицейских бутылки с водой и другие предметы. Полиция призывает граждан разойтись, одновременно конная полиция пробивается в толпу, чтобы разделить её.

Против демонстрантов были применены водомёты, в том числе против стоявших на обочине дороги. Силовики убирают протестующих в шоссе в течение нескольких минут, бросая их на землю.

Напомним, новая волна массовых протестов в Израиле началась после отставки главы минобороны Израиля Йоава Галланта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Галланта после его публичного выступления против судебной реформы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Израиле парламентский комитет одобрил для II и III чтений законопроект о верховном суде.

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